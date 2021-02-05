الحلاقون في الكويت يهددون بالاعتصام أمام مجلس الأمة

هدد أصحاب صالونات الحلاقة الكويتية بالاعتصام أمام مجلس الأمة اعتراضا على قرار الإغلاق الذي سيبدأ سريانه بداية من الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن سليمان الخشتي عضو مجلس إدارة اتحاد الصالونات، قد أكد أن الاتحاد المكون من ألف عضو تقريبا سيتوجه للاعتصام، غدا السبت، أمام مجلس الأمة، رفضاً لقرار إغلاق النشاط بشكل كامل بلا داعٍ لذلك.

وكانت الصالونات الرجالية والنسائية قد شهدت، أمس، إقبالا ملحوظا، ما جعل أصحابها يلجؤون إلى نظام الحجز المسبق، الذي بدا مشغولا حتى مساء غد السبت.

ياتي ضجر أصحاب الصالونات من قرار الإغلاق، لأنه، بحسبهم، يعيدهم إلى المربع الأول، ويزيد العبء ويراكم الديون عليهم.

وقد أكدوا أن خسائرهم في المنشأة الواحدة خلال قرار الإغلاق الأول من مارس/آذار حتى سبتمبر/أيلول 2020، كانت 75 ألف دينار، رواتب عمالة وإيجارات ومواد تعرضت للتلف.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أكد أن مجلس الوزراء استعرض توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر بناءً على قرارات السلطات الصحية، إغلاق جميع الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأحد المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد.

يذكر أن قرار الإغلاق في الكويت قد شمل أيضا إغلاق صالات استقبال المطاعم، على أن يكتفي بالطلبات الخارجية والتوصيل، وإيقاف عمل أنشطة الأندية الصحية، ومحلات العناية الشخصية "الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية"، كما قرر وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها، فضلا عن منع جميع التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.