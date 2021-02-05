الصين تمنح مصر 300 ألف جرعة من لقاح كورونا

أعلن سفير الصين في القاهرة لياو ليتشيانج، أن بلاده قررت منح 300 ألف جرعة تكفي لـ150 ألف شخص من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وقال السفير الصيني في القاهرة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أمس الخميس، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعميق الصداقة التقليدية بين مصر والصين وتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الجائحة".

وأضاف أن "هذه الخطوة أيضا تعتبر ممارسة حية لترجمة مفهوم (مجتمع المصير المشترك الصحي) للبشرية على أرض الواقع".

ستمنح #الصين ل #مصر قريبا 300 ألف جرعة (تكفي ل١٥٠ ألف شخص) من #اللقاح المعطل الصيني لفيروس كورونا، وذلك يأتي في إطار تعميق الصداقة الثنائية التقليدية وتعزيز تعاون البلدين في مواجهة الجائحة، كما أنه يعتبر ممارسة حية لترجمة مفهوم #مجتمع_المصير_المشترك_الصحي للبشرية إلى واقع الأرض. pic.twitter.com/cn6zpgEvxe — Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) February 4, 2021

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استقبال أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم الصينية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن "هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86 في المئة في الوقاية من الفيروس، و99 في المئة في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100 في المئة في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة".

وقالت حينها وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إن "هناك دفعات أخرى من اللقاح الصيني ستصل تباعا إلى مصر".

وأضافت أن "سينوفارم وسينوفاك، من اللقاحات التي تعتبر آمنة في التداول، لكنه ليس مفضل للحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 16 سنة".