إنقاذ 237 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا... صور

أنقذ فريق سفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، 237 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا كانوا متجهين نحو أوروبا، وفق ما ذكرت المنظمة.

وقالت المنظمة في بيان: "خلال عملية الإنقاذ الأولى، صباح يوم الخميس، تم إنقاذ 121 شخصا على متن قارب مطاطي محمّل فوق طاقته".

🔴BREAKING L'équipe à bord de l'#OceanViking vient d'effectuer un 2d sauvetage. Quelques heures seulement après la première opération ce matin, l'équipe a porté secours à 116 personnes à bord d'un canot pneumatique surchargé & en détresse. Parmi elles, 9 enfants de 12 ans & moins pic.twitter.com/rUyONV8eTo — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) February 4, 2021

وأضافت أن العديد منهم كانوا في البحر، ومن بينهم 19 امرأة وطفلان".

وأوضحت: "كان القارب في المياه الدولية، على بعد 30 ميلا بحريا (نحو 56 كم) قبالة سواحل مدينة الخمس في ليبيا"، حسب المنظمة.

وأشارت إلى أنه بعد ساعات قليلة من عملية الإنقاذ الأولى، تم إنقاذ زورق آخر كان على متنه 116 شخصا منهم 101 قاصر، أغلبهم غير مصحوبين بذويهم.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1200 مهاجر لقوا مصرعهم في عام 2020 في البحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM).