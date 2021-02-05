وليامز: مرشحو السلطة الليبية الجديدة تعهدوا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام

أعلنت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، أن مرشحي الحكومة الجديدة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بنغازي– سبوتنيك. وقالت ستيفاني خلال بث مباشر عبر الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا إن "مرشحي الحكومة الجديدة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق، التي وضعها ملتقى الحوار السياسي بالإضافة إلى تعهدهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام".

هذا وكشفت وسائل إعلام ليبية عن القوائم المرشحة للسلطة التفيذية في ليبيا والتي سيجرى التصويت عليها غدا بجنيف.

هذه القوائم المتداولة.. فأيها الأنسب في رأيك لتولي المرحلة التمهيدية؟ pic.twitter.com/H2bcU04I7t — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 4, 2021

وستحكم السلطة الليبية الجديدة البلاد لفترة انتقالية مؤقتة سيعلن عنها خلال أيام في جنيف، وتقوم هذه السلطة بتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

يذكر أنه منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي ومقتله في العام 2011، تعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.