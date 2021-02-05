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    قطار - سكك حديد مصر

    مصر... تعطل حركة القطارات بأحد خطوط الدلتا إثر خروج قطار عن القضبان

    AHMED EL-MOGHRABI
    العالم العربي
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    توقفت حركة القطارات على خط "القاهرة منوف طنطا" في مصر صباح اليوم، إثر خروج القطار رقم 122 المتجه من أشمون إلى طنطا عن القضبان في إحدى المحطات بمحافظة المنوفية.

    وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد سارع ركاب القطار بالنزول منه عقب خروج عجلاته عن القضبان في محطة الحلواصي البلد بمحافظة المنوفية، بسبب خطأ حدث في التحويلة، وأصيب الركاب بحالة من الفزع مُضطرين لترك القطار خوفًا من انقلابه.

    محطة قطارات سكك حديد مصر في منطقة رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    وأكدت مصادر خاصة لـ"مصراوي"، أن حركة القطارات توقفت بمحافظة المنوفية بسبب هذه المشكلة التي استمرت نحو ساعة كاملة، وقررت إدارة المحطة استدعاء الفنيين المختصين والمعدات اللازمة لإعادة عربتين إلى مسار القطار على القضبان.

    وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بخروج القطار رقم 122، أشمون طنطا عن القضبان، دون وقوع إصابات، وتم استدعاء فنيين السكك الحديدية لحل المشكلة.

    الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية شهدت خلال شهر واحد واقعتي خروج قطار عن القضبان، وكان أولهما خروج جرار قطار "طنطا  منوف" عن القضبان في محطة قطار شنوان، وتم التدخل الفوري لحل المشكلة لمنع توقف حركة القطارات، وعادت للانتظام من جديد، والواقعة الثانية هي واقعة اليوم.

    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الأيام الماضية إن الدولة تعمل على رفع كفاءة حوالي 10 آلاف كيلومتر من السكة الحديد، فضلا عن ميكنة السكك ورفع كفاءة المحطات والمنشآت المدنية، ثم المعدات على غرار الجرارات وعربات القطارات، منوها بأنه وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير بألا يكون هناك قطار قديم في الخدمة، متعهدا بانتهاء مشكلة القطارات القديمة بنهاية العام الجاري، وذلك بسبب أزمة كورونا.

    وأوضح الرئيس السيسي أنه تم رصد ميزانية ضخمة للتعاقد على 100 جرار جديد، و1500 عربة قطار، و5 قطارات من إسبانيا، كل هذا بهدف رفع كفاءة قطاع السكة الحديد الذي يساهم في حركة ونقل المواطنين والبضائع، لافتا إلى أن هذا التطوير ليس مبنيا على أهواء أحد بل على علم ودراسة وأهداف ومبررات حقيقية.

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    الكلمات الدلالية:
    السكك الحديدية, مصر
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