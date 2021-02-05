الجبير يعلق على كلمة بايدن بشأن السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ملامح السياسة الخارجية للولايات الأمريكية في المنطقة، تؤكد التزام واشنطن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات.

وقال الجبير في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "خطاب الرئيس بايدن كان تاريخيا، أكد على التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل الصراعات والتعامل مع التحديات. نتطلع للعمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات كما فعلنا منذ أكثر من 7 عقود".

President Biden's speech was historic. He confirmed America's committment to work with friends & allies to resolve conflicts and deal with challenges. We look forward to working with our friends in the US to end conflicts and confront challenges, as we have for over seven decades — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) February 5, 2021

وتابع الجير: "دولنا نزفت دماء في تحرير الكويت ومحاربة القاعدة، بما في ذلك في اليمن، وداعش في سوريا، وسنستمر بالوقوف معا أمام أعدائنا المشتركين".

Our countries have spilled blood in the liberation of Kuwait and in combatting al-Qaeda, including in Yemen, and Daesh in Syria, and we will continue to stand together to stand up to our common enemies. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) February 5, 2021

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، مساء الخميس، وقف جميع أشكال الدعم العسكري الأمريكي للعملية العسكرية في اليمن، بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتقد أن "إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014.