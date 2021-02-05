مصر... وفاة إبراهيم عبد العاطي معلن اختراع جهاز لعلاج "فيروس سي والإيدز"

توفي، صباح اليوم الجمعة، إبراهيم عبد العاطي الذي أعلن منذ 7 سنوات، تحديدا في مارس/ آذار 2014، أنه توصل لاختراع جهاز لعلاج فيروس "سي" والإيدز، مما آثار ضجة واسعة في حينه.

وبحسب موقع "المصري اليوم"، توفي عبد العاطي عن عمر يناهز الـ74 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، قبيل إجرائه عملية في القلب.

وفاة إبراهيم عبدالعاطي مخترع الجهاز المعروف شعبياً بـ(جهاز الكفتة) pic.twitter.com/IJOuSmO2Wx — Khaled Fouda (@iVouda) February 5, 2021

ومن المقرر أن تشيع الجنازة عصر اليوم في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.

وقررت أسرته اقتصار العزاء على المقابر اتباعا للإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم والتكدس في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا. بحسب الموقع.

وكان إبراهيم عبد العاطي قد تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة بين 2015 و2017 بعد إعلانه اختراع جهاز لعلاج "فيروس سي والإيدز".