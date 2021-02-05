اليمن... أول دفعة من لقاحات كورونا منتظرة بحلول مارس عبر آلية كوفاكس

ينتظر أن تصل أول دفعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 تضم 2.3 مليون جرعة إلى اليمن بحلول مارس/ آذار، عبر آلية كوفاكس.

وقال فيليب دواميل، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن لـ"رويترز": "قدمت الحكومة اليمنية طلبا لمبادرة كوفاكس لتغطية الاحتياجات المبدئية لثلاثة وعشرين في المئة من سكان اليمن، أي نحو 14 مليون جرعة".

وأضاف: "تم التأكيد على تخصيص أول دفعة وتضم 2.3 مليون جرعة، ويفترض أن تكون متاحة بحلول نهاية فبراير أو أوائل مارس وفقا لتوفر اللقاحات لدى الموردين".

وأشار دواميل إلى أن اليمن سيحصل على لقاح أسترا زينيكا عبر مبادرة كوفاكس، نظرا لإمكانية تخزينه في منشآت التبريد المتاحة به بالفعل، مؤكدا أنه "تجري فرق من جافي ومنظمة الصحة العالمية ويونيسف مناقشات مستمرة مع الحكومة اليمنية والسلطات في الشمال لتحديد الترتيبات اللوجيستية وأشكال التطعيم".

وستمول السعودية جرعات تكفي لتطعيم نحو نصف السكان في برنامج منفصل، حسبما ذكرت وكالات مشاركة في الأمر.

وذكر وزير المال السعودي، في الشهر الماضي، أن بلده يجري محادثات مع شركات مصنعة لتوفير لقاحات كوفيد-19 لبلدان محدودة الدخل منها اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية علي الوليدي لـ"رويترز" إن الحكومة تعتزم توزيع اللقاحات، التي ستوفرها مبادرة كوفاكس في مختلف أنحاء اليمن بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكوفاكس مبادرة مشتركة تقودها الأمم المتحدة للتوزيع العادل للقاح الواقي من كوفيد-19، ويتصدر المبادرة التحالف العالمي من أجل اللقاحات (جافي) ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.