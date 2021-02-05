عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي لـ"سبوتنيك": التنافس قوي بين القائمتين ولا مكان للفشل

صرح عضو مجلس النواب، أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، محمد الرعيض، اليوم الجمعة، بأن التنافس في الجولة الثانية من انتخابات المجلس الرئاسي الليبي، سيكون قويا بفارق قليل في عدد الأصوات بين القائمتين، مؤكدا أنه لا يوجد مكان للفشل.

وقال الرعيض لوكالة "سبوتنيك": "الجولة الثانية بعد ساعة، وهذا صندوق ينصف الجميع"، مضيفا، أن "التنافس قوي وسيكون فرق عدد الأصوات بسيط بين القائمتين، ولا وجود للفشل لأن الأصوات تحسب على عدد المشاركين الفعليين فقط".

هذا وأعلنت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، أن القوائم الأربع لم تحصل خلال الجولة الأولى من التصويت على الأصوات المطلوبة، مؤكدةً الانتقال إلى الجولة الثانية بعد ساعات للبدء في عملية التصويت على أعلى قائمتين حصلتا على أعلى نسبة أصوات.