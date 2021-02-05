ضاحي خلفان مهاجما بايدن: سيكون نسخة من أوباما

هاجم القائد السابق لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا إن "كل تركيز بايدن على مساعدة الحوثي والإخوان والمثليين وأنتم بكرامة".

كل تركيز بايدن على مساعدة الحوثي والاخوان والمثليين وانتم بكرامة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 5, 2021

وفي تغريدة أخرى له، توقع ضاحي خلفان أن "تكون سياسة جو بايدن نسخة من سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ووزيرة الخارجية في عهده، هيلاري كلينتون".

ساسية بايدن الظاهر ستكون نسخة من سياسة اوباما / هيلاري — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 5, 2021

وقال في تغريدة: "بايدن عاد ليتحدث بلهجة أوباما".

بايدن عاد ليتحدث بلهجة اوباما. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 5, 2021

​يشار إلى أن جو بايدن كان يشغل منصب نائب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، باراك أوباما.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أمس الجمعة عن وقف كافة أشكال الدعم العسكري الأمريكي للعملية العسكرية في اليمن.

وأكد بايدن في كلمة له عن السياسة الخارجية: "سنوقف الدعم الأمريكي للأعمال العدائية في اليمن بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة".

كما أعلن بايدن تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا إلى اليمن.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن مؤخرا أن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة بايدن تعتقد أن "إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الخميس، بتجديد تواصل الولايات المتحدة مع العالم أثناء استقباله الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، بعد إشارات من البيت الأبيض إلى تحركات على صعيد السياسة الخارجية.

وقال بايدن برفقة نائبته كامالا هاريس خلال كلمة مقتضبة بمقر وزارة الخارجية إن "أمريكا عادت والدبلوماسية عادت. أنتم محور كل ما أنوي القيام به"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.