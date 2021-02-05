يوسف الشاهد عن اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي: يوم تاريخي في ليبيا

علق رئيس الوزراء التونسي الأسبق، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، على اختيار المجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا.

قال رئيس الوزراء التونسي الأسبق عبر حسابه في "فيسبوك": "يوم تاريخي في ليبيا بعد أسبوع من المشاورات في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة انتهي بانتخاب رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة الجديد".

وأضاف الشاهد قائلا: "انتخابات شاركت فيها أطياف مختلفة من الشعب الليبي من الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة -طرابلس -فزان)".

ووجه الشاهد التهنئة للشعب الليبي الشقيق، معربا عن آماله أن تكون المرحلة المقبلة "تحت شعار الاستقرار والأمن والرفاهية".

وتابع: "كما نتطلع إلى مزيد توطيد العلاقة بين تونس وليبيا لما فيه خير الشعبين".

واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.