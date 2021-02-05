بشكل طارئ... لبنان يصرح باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، اليوم الجمعة، على السماح بإصدار إذن طارئ لاستخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V".

بيروت - سبوتنيك. وبموجب منح اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إذن الاستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء.

وسيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقوا اللقاح وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة، من قبل اللجنة الوطنية إضافة إلى المواكبة الدائمة من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة ترأسه وزير الصحة، وحضره رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري، والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط وأعضاء اللجنة ممثلو نقابات الأطباء والصيادلة والجامعة اللبنانية ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة.

وستستكمل اللجنة في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني "سينوفارم" لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل.