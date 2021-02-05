سفير العراق يلتقي بوغدانوف في موسكو

التقى سفير جمهورية العراق لدى موسكو، عبد الرحمن حامد الحسيني، اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف.

وجاء في بيان الخارجية العراقية: "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العراقية-الروسية، ورؤية الحكومة العراقية لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة". هذا وقد أكد الجانب الروسي دعمه الثابت لجهود القيادة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

سفير جمهورية العراق لدى موسكو د. عبد الرحمن الحسيني @ahmhy2010 يلتقي السيد ميخائيل بغدانوف مبعوث الرئيس الروسي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونائب وزير الخارجية الروسيةhttps://t.co/gzOR8GeXr6 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) February 5, 2021

وتبادل الجانبان أثناء لقائهما الآراء حول أهم المسائل الإقليمية، بما فيها التسوية الفلسطينية والوضع في سوريا وفي منطقة الخليج العربي.