للحد من تفشي كورونا.. البحرين تتخذ 4 إجراءات احترازية

أصدرت السلطات البحرينية، اليوم الجمعة، مجموعة من القرارات من أجل مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إنه بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي للوباء، فقد تقررت الإجراءات التالية حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع:

على كافة الجهات الحكومية الالتزام بسياسة العمل من المنزل، وتكون بنسبة 70% كحد أقصى من عدد العاملين.

إقفال الصالات الرياضية الداخلية الخاصة، وحمامات السباحة، مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الخاصة ولكن على ألا يزيد المشاركون فيها عن 30 فردا.

وقف إقامة الحصص الرياضية الداخلية.

حظر إقامة جميع التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بمشاركة ما يزيد عن 30 شخصا.

وأوضحت الوكالة أن هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير/ شباط 2021، وتستمر حتى السبت الموافق 21 فبراير 2021.

وقبل نحو أسبوع تسلمت البحرين، أول دفعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19، وفتحت باب التسجيل للتطعيم.