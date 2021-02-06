الحوثي يعلق على إعلان سفير بريطانيا المساهمة في لقاحات لليمن ضد "كورونا"

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، اليوم الجمعة، على إعلان السفير البريطاني لدى اليمن مساهمة بلاده ماليا في مبادرة كوفاكس التي خصصت لليمن 2.3 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

القاهرة، - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر": "بريطانيا أعلنت التبرع بلقاحات لفيروس كورونا لليمن".

وأضاف: "نقول لهم (في إشارة إلى بريطانيا)؛ أوقفوا فيروسات أسلحتكم التي تشحن للخليج في العدوان على اليمن فهي أشد فتكا، لأنها تقتل الشعب اليمني وتزود التنظيمات الإرهابية التي تتحالفون معها بالتسليح الحديث".

بريطانيا أعلنت التبرع بلقاحات لفيروس كرونا لليمن

نقول لهم

اوقفوا فيروسات اسلحتكم التي تشحن للخليج في العدوان على اليمن فهي أشد فتكا لأنها تقتل الشعب اليمني وتزود التنظيمات الإرهابية التي تتحالفون معها بالتسليح الحديث #StopUSTerrorismOnYemen — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 5, 2021

وكتب السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، أمس الأول الأربعاء، في تغريدة على "تويتر": "أعلن التحالف العالمي للقاحات عن تخصيص 2.316. 000 جرعة من لقاح ضد كورونا لليمن، ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 548 مليون جنيه إسترليني لمبادرة "كوفاكس".