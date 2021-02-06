الأمم المتحدة تدعو للاعتراف بالحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، داعيا كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، خلال إحاطة إعلامية "إنني أناشد الجميع بأن يعترفوا ويقبلوا بهذه النتائج وأن يعملوا مع السلطات الجديدة التي جرى انتخابها... من الضروري للغاية توحيد ليبيا والمضي قدما نحو السلام".

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بـ39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس البرلمان في شرق البلاد، عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في غرب البلاد، فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.