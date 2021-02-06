حكومة شرق ليبيا تكشف شرط تسليم السلطة التنفيذية إلى المجلس الرئاسي الجديد

أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم السبت، عن استعداده لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني.

وأعرب الثني، في بيان له، عن ترحيبه بأي قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، لافتا إلى أن "الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد"، وذلك حسب صحيفة "الوسط" الليبية.

وأضاف أن "الحكومة مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب"، متابعا: "نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني".

وشدد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي، على "أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، أمس الجمعة، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.

وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، فيما سيقود عبدالحميد دبيبة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي.

وقد توالت الترحيبات العربية والإقليمية والدولية بهذه الخطوة، مؤكدين أنها بداية الطريق الصحيح نحو الاستقرار في ليبيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.