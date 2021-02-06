تسجيل
13:17 GMT06 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق

    رفات ضحايا الإبادة من الإيزيديين يصل مثواه الأخير شمالي العراق.. صور وفيديو

    © Sputnik . نازك محمد
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1048028119_0:133:1280:853_1200x675_80_0_0_3888ab4c3dc5b3251ade75903f695c75.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102061048028380-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    استقبلت قرية كوجو المنكوبة التي شهدت مجازر جماعية بحق أبناء الديانة الإيزيدية على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، صباح اليوم السبت، رفات ضحايا الإبادة في مراسم حزن شديد في سنجار شمالي العراق.

    بغداد- سبوتنيك. وشاركت المئات من العائلات الإيزيدية التي اتشحت بثياب الحداد، باستقبال 103 رفات من ضحايا المقابر الجماعية التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي، عند إبادته للمكون مطلع أغسطس/آب عام 2014.

    ووصل رفات الضحايا إلى سنجار، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، قادمة من بغداد حيث أقيم له مراسم تأبين ووداع كبير في نصب الشهيد الذي يرمز لتضحية الشهداء بأرواحهم للوطن، في شرقي العاصمة بغداد.

    ومنذ صباح اليوم السبت، وصل الرفات إلى كوجو، والتي تضم العدد الأكبر من المقابر الجماعية، ليوارى الثرى في مقبرة الضحايا في القرية، بعد التعرف عليه من قبل الفرق المختصة التي رفعته في وقت سابق مع المئات من الضحايا.

    • رفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق
      رفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق
      © Sputnik . محمد نازك
    • رفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق
      رفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق
      © Sputnik . محمد نازك
    • رفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق
      رفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق
      © Sputnik . محمد نازك
    1 / 3
    © Sputnik . محمد نازك
    رفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق
    وأعلن مدير فرع سنجار للمنظمة الإيزيدية للتوثيق، خيري علي إبراهيم، في تصريح خاص لمراسلة وكالة "سبوتنيك" في العراق، الأربعاء الماضي 3 فبراير/ شباط، أن "الرفات جميعه لضحايا رجال عثر عليهم في مقابر جماعية نفذها تنظيم "داعش" بهم عند إبادته للمكون، وسيتم نقلهم إلى قرية كوجو لدفنهم فيها حيث تم العثور عليهم داخل المقابر.

    وكشف إبراهيم، أنه بتاريخ 15 آذار/ مارس عام  2019، تم البدء بعمليات فتح المقابر الجماعية في سنجار، برعاية رئاسة مجلس الوزراء العراقي وبتنفيذ من مؤسسة الشهداء (دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، وزارة الصحة والبيئة و دائرة الطب العدلي)، وأيضا بتنسيق من قبل جمع الأدلة والمعادلة المعروفة بمكتب "الجينوسايد" في إقليم كردستان، وكذلك مؤسسة الشهداء والمؤنفلين (ضحايا الأنفال والمغيبين) في الإقليم إضافة إلى فرق اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وفريق التحقيق الدولي للمسائلة عن الجرائم المرتكبة من قبل  تنظيم"داعش".

    وقال إبراهيم: إن "جميع هذه الجهات باشرت بعمليات فتح وتنقيب المقابر الجماعية التي نفذها تنظيم "داعش" بحق أبناء المكون الإيزيدي، وإلى الآن تم فتح 20 موقعا للمقابر موزعة ما بين قرية كوجو، ومقبرة في قرية الصباحية ومقبرة الأمهات بالقرب من معهد صولاغ في سنجار، ومقبرة بالقرب سايلو سنجار".

    كما بيّن المتحدث، بأنه "تم فتح 17 مقبرة منها في قرية كوجو، وبعد رفع الرفات ونقله إلى دائرة الطب العدلي في بغداد، تم التعرف على 104 من الضحايا، وهو رفات لضحايا رجال سيتم إعادته غدا لدفنهم في القرية نفسها".

    أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
    © REUTERS / Wissm Al-Okili
    مقتل وإصابة 3 من الشرطة العراقية في هجوم مسلح بكركوك

    ونوه إبراهيم، إلى أن "العدد الكلي لرفات الضحايا الذي رفع من المقابر الجماعية، غير معلوم، لكن في المراحل الأولى من عمليات فتح المقابر، تم رفع 346 رفات من المقابر الجماعية في كوجو".

    ولفت المتحدث، إلى أنه "من بين الضحايا في المقابر الجماعية، تم رفع رفات لأطفال ونساء، دفنوا مع الرجال في عمليات قتل جماعي نفذها تنظيم "داعش"، رميا بالرصاص وقسم من الضحايا دفنوا وهم أحياء معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي".

    واختتم مدير فرع سنجار للمنظمة الإيزيدية للتوثيق، أن العمل مستمر على رفع الرفات من المقابر الجماعية في قضاء سنجار والقرى التابعة له "غربي مركز نينوى شمالي العراق"، وأن آخر عملية كانت في نهاية عام 2020.

    الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
    © Photo / Iraqi Joint Operations Command
    العراق...اعتقال مسؤولين في ولاية الجنوب لـ"داعش" بـ"عملية نوعية"

    وأقيمت مراسم تأبين وتسليم رفات الضحايا الإيزيديين، من داخل نصب الشهيد في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، الخميس الماضي، وسط حضور حكومي شارك به رئيس الجمهورية، برهم صالح، وسفراء عدة دول ودبلوماسيون ومنظمات دولية ومحلية، وجهات عسكرية كبيرة.

    يذكر أنه، في الثالث من أغسطس/ آب 2014، اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية، ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية ما زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.

    انظر أيضا:

    مقتل وإصابة 3 من الشرطة العراقية في هجوم مسلح بكركوك
    نائب عراقي: حكومة كردستان في ذمتها 120 مليار دولار يجب تسليمها إلى بغداد
    سفير العراق يلتقي بوغدانوف في موسكو
    الكلمات الدلالية:
    إبادة جماعية, ضحايا, تنظيم داعش, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة خلال جلسة تصوير على شاطئ لوكنجا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا 31 يناير 2021
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك