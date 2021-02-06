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    حريق في مستشفى

    النيابة المصرية تكشف تحقيقات "عقار فيصل المحترق" وتكلف الحكومة بهدمه

    © AP Photo / Manish Swarup
    العالم العربي
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    أمرت النيابة الإدارية في مصر، بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حريق عقار فيصل" لمعاينة العقار بمحافظة الجيزة والتحقق من وجود تعدي على حرم الطريق الدائري.

    وقالت النيابة، في بيان لها، إن "التحقيقات كشف عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشائه، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن ذلك كل منهم وفق اختصاصه"، وذلك حسب صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية.

    وأمرت النيابة، بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.

    كما كلفت النيابة، الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليا، كما كلفت النيابة الإدارية، الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة.

    وشدد على ضرورة أن يشمل الفحص الشامل، "تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدوار والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد".

    وكان قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة، قرر حبس مالك العقار، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجاء قرار المحكمة لاتهام صاحب العقار، بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

    ونشب حريق ضخم في عمارة سكنية، في منطقة حي الهرم بجوار الطريق الدائري بالجيزة وعلى الفور انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد على عبد الكريم رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة الى موقع الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

    وتسبب الحريق في تصاعد الأدخنة بكثافة، مما أعاق حركة السير على الطريق الدائري، وبدأ رجال المرور بقيادة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، في الانتشار لتيسير حركة المرور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    انظر أيضا:

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