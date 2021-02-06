سفير لبنان الأسبق في واشنطن: سياسة أمريكا تجاه لبنان تنبع من مصلحتها بأن لا ينهار البلد

رأى سفير لبنان الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، اليوم السبت، أنه لن يكون هناك تغييرا في السياسة الأمريكية الجديدة تجاه لبنان، وأنه من الواضح أنها ستظل تساعد، ولو أن المساعدة للشعب وليست للحكومة اللبنانية.

وقال طبارة في حديث خاص ل"سبوتنيك"، إن "الأمريكي يطالب بتسريع تأليف الحكومة، وسياسة أمريكا تجاه لبنان تنبع من مصلحتها، ومصلحتها هي أن لا ينهار لبنان، لأن الانهيار له عواقب على السياسة الأمريكية نفسها، أولاً ترسيم الحدود البحرية المهتمين فيها بشكل كبير، ولتوقيع اتفاق من هذا النوع يجب أن يكون هناك حكومة، وأعتقد أن انهيار لبنان يعني أنه سينتج عنه حرب مع إسرائيل والأمريكي مهتم بالتركيز على عملية السلام، لذلك لا أعتقد أن السياسة الأمريكية ستتغير، هذه هي الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها قسماً من المبادرة الفرنسية، الرأس الحربي الفرنسي، والقوة الضاربة هي أمريكا، بمعنى أن لديها إمكانية فرض العقوبات الفعالة، وهم يطالبون بتأليف حكومة فاعلة وذات مصداقية لكي يتعاملوا معها، وأعتقد أن كل الجهد الفرنسي والأمريكي هو لعدم انهيار لبنان لأنه أيضاً من مصلحة فرنسا عدم انهيار لبنان، لدينا مليوني لاجئ إذا انهار لبنان سيذهبون إلى أوروبا وهذا هو التخوف الأوروبي منذ زمن، وفرنسا تعتبر نفسها أمنا الحنونة ولذلك تعمل لمنع انهيار لبنان".

وأشار طبارة إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كانت لدفع مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، لأنه من بعد العقوبات بدأت المفاوضات مباشرة.

وأكد أن "العقوبات موضوعة على الطاولة وستستعمل إذا حدثت أي تعقيدات تنفع العقوبات في حلها، وأنها ستكون مقررة لسبب معين وتوقيت معين، ولذلك لا أحد يعرف إذا كانوا سيضعون عقوبات جديدة على أشخاص، هذا الأمر يقرر في وزارتي الخزانة والخارجية".