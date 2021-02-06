إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي وعشرات بحالات اختناق شرقي نابلس

أصيب فلسطينيان برصاص مطاطي وعشرات آخرين بحالات اختناق بفعل استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال قمع القوات الإسرائيلية فعالية لزراعة شتلات الزيتون في قرية بيت دجن شرق نابلس اليوم السبت.

رام الله - سبوتنيك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، "بإصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات آخرين بالاختناق بفعل استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وتابع البيان، "قمعت القوات الإسرائيلية الفعالية الفلسطينية وأطلقت الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة اثنين بالرصاص المطاطي وعشرات آخرين بحالات اختناق".

وأضاف البيان، "حاول المشاركون زراعة نحو 400 شتلة زيتون في منطقة الثغرة في قرية بيت دجن لاسيما في المنطقة المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان".

وتقوم القوات الإسرائيلية بشكل متكرر بإطلاق الغاز المسيل للدموع على تجمعات لفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في مناسبات عديدة.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة سبسطية بالضفة الغربية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق، فيما اندلعت مواجهات بين أهالي البلدة والقوة التي رافقت مجموعة من المستوطنين خلال محاولتهم دخول الموقع الأثري بالبلدة.