رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب الحكومة ببحث قرار إغلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بإعادة بحث قرار إغلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من قبل مجلس الوزراء الكويتي.

وقال الغانم على "تويتر" إنه "اجتمع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة المتضررة وشرحوا الأضرار، التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة".

للتو انتهيت من اجتماع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة بحضور النائبين الدكتور عبدالله الطريجي واحمد الحمد حيث شرحوا لي الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة



-١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 6, 2021

وأشار إلى أنه "طلب مجلس الوزراء، بشكل واضح، بالوقف الفوري للإجراءات التي تمس هذا القطاع لما له من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة".

واطالب مجلس الوزراء وبشكل واضح بالوقف الفوري للاجراءات التي مست هذا القطاع لما له من آثار اسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة.



-٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 6, 2021

وتابع: "تحدثت قبل قليل مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي وافق على إعادة بحث الموضوع"، مضيفا: "سيكون هناك اجتماع يوم غد بين لجنة الطوارىء الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة".

تحدثت قبل قليل مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي وافق مشكورا على إعادة بحث الموضوع وسيكون هناك اجتماع يوم غد بين لجنة الطوارىء الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة. — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 6, 2021

يأتي هذا التحرك من الغانم، بعد اعتراضات من أصحاب المشروعات المتضررة من قرار الإغلاق الأخير في الكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.