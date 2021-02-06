بشروط... الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات

أعلنت الدنمارك رفع حظر كانت قد فرضته على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت السفارة الإماراتية في كوبنهاغن، اليوم السبت، إن رفع الحظر عن الرحلات الجوية من الإمارات إلى الدنمارك سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأحد، بحسيب وكالة رويترز.

ويتعين على المسافرين للدنمارك من الإمارات تقديم شهادات بخلوهم من الفيروس لا يتعدى تاريخ إصدارها 24 ساعة قبل موعد ركوب الطائرة.

وقالت السفارة إن السلطات الدنماركية ستُخضع الوافدين من الإمارات لفحص آخر عند الوصول فضلا عن فترة عزل لمدة عشرة أيام مشيرة إلى أن هذه القواعد ستطبق حتى 28 فبراير/ شباط.

وقبل أسبوعين، قالت الدنمارك إنها ستعلق مؤقتا الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام إثر مخاوف بشأن فحوص لفيروس كورونا أجريت في إمارة دبي قبل المغادرة.

وردت الخارجية الإماراتية، على قرار كوبنهاغن آنذاك، مشيرة إلى أنها تستعد لفرض "عقوبات مشددة".

وقال مساعد الشؤون القنصلية في الخارجية الإماراتية، فيصل لطفي: "كل المراكز المعتمدة في البلاد تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات".

وخلال الفترة الأخيرة فرضت عدة دول حظر الرحلات القادمة من الإمارات، بينها بريطانيا.

وأواخر يناير الماضي، أعلنت لندن عن إضافة الإمارات إلى "القائمة الحمراء"، المحظور دخول موطنيها إلى أراضيها والتي بلغت 33 دولة.

وكانت السعودية قد أعلنت في الثاني من الشهر الجاري، تعليق دخول المملكة للقادمين من 20 دولة، بينها الإمارات، باستثناء الدبلوماسيين والمواطنين السعوديين والممارسين الطبيين وعائلاتهم، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.