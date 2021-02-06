الحرية والتغيير: لجنة تفكيك 30 يونيو بالسودان باقية لإكمال مهمتها الدستورية

أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) باقية حتى تكمل مهمتها الدستورية.

وقال المجلس في بيان له إن: "أهداف ثورة ديسمبر المجيدة تصفية النظام المباد وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، وذلك ليس من باب الانتقام".

ورأى البيان أن الشعب السوداني استبشر بلجنة تفكيك (نظام) الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة والتي تعمل وفق قانون واضح مستمد من الوثيقة الدستورية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم السبت.

وقال البيان إن اللجنة لم تخيب "آمال شعبنا إذ بدأت تعمل بكل مسئولية وتفاني وتجرد وحققت خلال عام إنجازات عظيمة رغم المحاولات اليائسة لشيطنتها من قبل الفاسدين ورموز النظام البائد، والمحاولات المستهجنة لإعاقة عملها من قبل قيادات نافذة بالدولة".

واعتبر المجلس أن هذا يؤكد أن البعض ما زال لديه ارتباط بالنظام البائد ويعمل من داخل حكومة الثورة لتقويضها.

يشار إلى أنه وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أقر السودان قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.