ألمانيا تعالج كيماويات خطرة بمرفأ بيروت تمهيدا لشحنها

أنهت شركة كومبي ليفت الألمانية عملية معالجة أكثر من 50 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة تمهيداً لنقلها إلى ألمانيا.

وأعلنت السفارة الألمانية في بيروت، "انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد، على أن يتم شحنها إلى ألمانيا".

وقال السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل على "تويتر"، إنه "تم الانتهاء الجزء الأول من المهمة بعدما عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة".

A first task in the Port of Beirut has been completed. The 🇩🇪 company #CombiLift has treated 52 containers of hazardous and dangerous chemical material that had been accumulated over decades and were a threat to the people in #Beirut.



They stand ready to be shipped to 🇩🇪. pic.twitter.com/biQhcT2wqK — Andreas Kindl (@GermanEmbBeirut) February 5, 2021

وأضاف أن هذه "المواد تراكمت على مدى عقود وشكلت تهديداً للناس في بيروت".

وأتم قائلا "باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا".

يذكر أن لبنان قد وقع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عقداً مع شركة "كومبي ليفت" الألمانية بقيمة 3.6 مليون دولار للتخلص من "مواد خطرة قابلة للاشتعال" بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت، الذي شهد انفجارا مروعا قبل 6 أشهر.

وتسبب الانفجار في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين، كما ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة.