نائب مصري: نتائج انتخابات ليبيا.. مؤامرة "إخوانية تركية"

انتقد النائب المصري، مصطفى بكري، نتائج انتخابات المجلس الرئاسي الليبي، معتبرا أنها تكشف عن "مؤامرة إخوانية -تركية".

وقال بكري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الوهمية والغير شرعيه لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في ليبيا أقل ما يقال إنها مؤامرة ضد الشعب الليبي".

وأضاف بكري قائلا: "إنها ضربة موجهة ضد وحدة وأمن واستقرار البلاد، مؤامرة إخوانيه -تركيه -دوليه تستهدف الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفه حفتر".

النتائج التي أسفرت عنها نتائج الانتخابات الوهميه والغير شرعيه لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في ليبيا أقل مايقال إنها مؤامره ضد الشعب الليبي ، إنها ضربة موجهة ضد وحدة وأمن واستقرار البلاد. ، مؤامره إخوانيه -تركيه -دوليه تستهدف الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفه — مصطفى بكري (@BakryMP) February 5, 2021

​واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية المصرية، بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الليبية.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع فيسبوك إن: "مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

وأعرب البيان عن تطلع مصر للعمل "مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021".