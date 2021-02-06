الجزائر ترسل قافلة مساعدات طبية إلى الجارة تونس... والسعيد يعلق

قامت الجزائر بإرسال قافلة مساعدات طبية، اليوم السبت، إلى جارتها تونس، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، تزامنا والذكرى الـ 63 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

وجاء أمر إرسال القافلة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعبيرا للبلد والشعب الشقيق عن أن الجزائر ستبقى وفية لتونس. وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.

و أعرب الرئيس التونسي، قيس السعيّد، عن تقديره لمبادرات الجزائر مع بلاده، ونشر تعليقا عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، قال فيه: إن "انطلاق قافلة من المساعدات الطبية من الشقيقة الجزائرنحو تونس في إطار إحياء الذكري ال 63 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي كانت عربون النضال المشترك ومقبرة لأحلام الاستعمار الفرنسي في قطع حبل التعاون والتآزر ووحدة الكفاح المشترك بين الشعبين الجزائري والتونسي".

وتابع: "يد واحدة، مستقبل واحد، شعب واحد".

وقال الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، عبد الحق سايحي، لدى إشرافه على انطلاق القافلة من مقر الصيدلية المركزية بالعاصمة الجزائر: إن "القافلة تضم قاطرتين محملتين بأدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد".

كما أعرب السفير التونسي لدى الجزائر، رمضان الفايض، عن تمنياته الخالصة للرئيس تبون وللشعب الجزائري بالازدهار والتقدم وامتنانه لهذه المبادرة والدعم المتواصل المقدمة إلى بلاده في ظل أزمة جائحة "كورونا".

وقال إن "ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، بقدر ما كانت أليمة بقدر ما خلدت الإحساس المشترك باختلاط دماء الشهداء من تونسيين وجزائريين".