تسجيل
17:55 GMT06 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الوضع في اليمن، صنعاء يوليو 2020

    هل تنجح إدارة بايدن في وقف الحرب باليمن؟

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1046140089_0:112:3072:1840_1200x675_80_0_0_00b419511f47e8a9cd31293a57541ea3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102061048031311-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F/

    جددت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، تأكيدها على وضع الملف اليمني على قائمة أولوياتها، لوضع حد لأسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم في العصر الحديث... ما الخطوات القادمة وضمانات نجاحها؟

    يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد عزيز راشد، إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة حول الملف اليمني، هى وجه جديد من التعامل اللين والمرن، والذي تستخدمه دائما الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لكن سياسة واشنطن ثابتة من خلال مراكز الأبحاث التي تحكم وتوجه السياسات في البلاد.

    قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    وزير خارجية اليمن: السلام هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية ومعالجة تداعياتها الكارثية

    عداء ترامب وليونة بايدن

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن "الجمهوريين لم يكونوا مرنيين في التعامل مع الملف اليمني وكانوا واضحين في العداء، واليوم بايدن يريد أن يحسن وضع أمريكا الداخلي من خلال الضغط على السعودية بوجه جديد، بضرورة إنهاء الحرب في اليمن، ويستخدم بعض أوراق الضغط لتحقيق هذا الأمر، مثل ملف حقوق الإنسان وغيرها من الإجراءات "وفي نفس الوقت تكوين لوبي سعودي جديد يدعم واشنطن من خلف الستار".

    عامل الثقة

    وتابع راشد:

    السياسة في البيت الأبيض ثابتة وكل التصريحات التي أدلى بها بايدن حول اليمن سوف تتغير في المستقبل وهذا من واقع التجارب، ونحن لا نثق في تلك السياسات مستقبلا، نظرا لما تشكله مصالح إسرائيل ومصالحها، فإذا حصلت واشنطن من السعودية على ما تريده من أموال عندها ستكون معاملة الملف اليمني كما كان في ظل الإدارة السابقة، وإن لم تقم الرياض بضخ الأموال من خلف الستار سيتغير الوضع في اليمن، وستكون هناك حلول سلمية.

    وأشار إلى أن "واشنطن تريد التواجد بشكل شرعي في اليمن، حيث تتواجد اليوم بشكل غير شرعي في المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدوان وأياديهم ممثلة في ما يسمى بالشرعية أو الانتقالي وحزب الإصلاح، وأن تكون المناطق الاستراتيجية للبلاد عبارة عن مخازن للسلاح الأمريكي في عدن والبحر الأحمر، وكما نعلم أن هناك رغبة إسرائيلية بأن يكون باب المندب منطقة دولية، وهى خطة يجرى الإعداد لها منذ عقود، وقد فشلوا في هذا المخطط إبان عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر".

    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019
    © REUTERS / Ali Owidha
    الجيش اليمني يؤكد قرب سيطرته على مواقع قريبة من جبل النار الاستراتيجي في صعدة

    رسائل أمريكية

    ولفت راشد إلى أن "تعيين مبعوث لليمن في الإدارة الجديدة في البيت الأبيض هو دغدغة للمشاعر وإرسال رسائل بأنهم يريدون الحلول السلمية، ولكن هذه الأمور لن تجدي نفعا، فإذا كانت هناك جدية في وقف الحرب فلتكن البداية بالحصار وفتح المطارات، عندها نصدق أمريكا وأدواتها في المنطقة، وصمود الشعب اليمني في صنعاء هو ما أجبر واشنطن وغيرها على تبديل مواقفها، فالعالم لا يحترم سوى الأقوياء".

    أما الباحث السياسي بالمركز العربي لنزاعات الشرق الأوسط بواشنطن، جو معكرون، فيرى أن "الملف اليمني كان من شعارات حملة بايدن الانتخابية وهو مثار اهتمام كبير من قاعدته الانتخابية، لا سيما اليسارية منها، وبالتالي ليس هناك مفاجأة في خطوات بايدن لمحاولة وقف الحرب في اليمن".

    وأضاف لـ"سبوتنيك":

    لكن كل هذه الخطوات لن تغير بالضرورة دينامية النزاع اليمني، لأن الأمر يحتاج إلى تعاون السعودية، وإلى وضوح حول ما قد يحصل في الاتفاق النووي الإيراني.

    اتفاق وتقارب

    من جانبه قال رئيس مركز القرن للدراسات بالرياض الدكتور سعد بن عمر، إنه "منذ اليوم الأول لتولي الرئيس الأمريكي الجديد بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض، كانت التصريحات بأن اليمن يأخذ حيزا من اهتمامات الإدارة الأمريكية الجديدة، وهذا الأمر أسعد القيادة في المملكة العربية السعودية، في الوقت ذاته لا يمكن أن تفعل أمريكا شيئا في اليمن ما لم تكن الوجهات متطابقة مع الرياض، وهو ما حدث بالفعل".

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، "أعتقد أن وجهات النظر السعودية والأمريكية فيما يتعلق بالوضع في اليمن متفقة ومتقاربة، كما أن العمل على إنهاء الحرب هو ما تريده الرياض وتسعى إليه واشنطن".

    وتابع ابن عمر:

    إن السعودية رحبت بما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي الجديد وأيضا ما صرح به الرئيس بايدن، وقد استبقت المملكة كل تلك الأمور وقامت بالضغط على الأطراف اليمنية لتطبيق اتفاق الرياض.

    وأكد أن "الأمور يمكن أن تسير بشكل سلس، ومن المحتمل أن تكون هناك عرقلة من جانب الحوثيين"، معتقدا أن "أمريكا إن كانت جادة في التوصل إلى حلول وبمساعدة السعودية، فالأمر سيكون أسهل بكثير، حيث أن المملكة لها تأثير كبير على جميع الأطراف عدا الحوثيين، وإن رأوا أن المجتمع الدولي جاد في هذا التوجه، حتما سيجلسون إلى السلام، والسعودية لا تريد أن تستبعد أحدا من المشهد اليمني، كما أنها لا تريد أن تكون هناك أي أياد خارجية تعبث بأمن اليمن، نظرا لتأثير ذلك على أمنها القومي".

    صورة ظلية لرجال القبائل الموالين للحوثيين يرفعون أسلحتهم وهم يهتفون بشعارات خلال تجمع ضد اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في صنعاء
    © AP Photo / Hani Mohammed
    إيران تكشف سببا مفاجئا وراء قرار بايدن بوقف دعم السعودية في حرب اليمن

    الحراك الثوري الجنوبي

     من جانبه، قال رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية "الحراك السلمي الجنوبي" باليمن، عبدالكريم سالم السعدي، إننا "نرحب بما تضمنه خطاب الرئيس بايدن وبالخطوات الأمريكية المتعلقة بإيقاف الحرب في اليمن، بعد ست سنوات من القتل والدمار الذي لم يفض إلى شيء سوى تضخم ملف انتهاك حقوق الإنسان، وجرائم الحرب التي طالت كل فئات المجتمع اليمني ومكوناته".

    وأضاف لـ"سبوتنيك":

    كما أننا نرحب أيضا بقرارات إيقاف صفقات الأسلحة للدول الغارقة في حرب اليمن، وأيضا بالمبعوث الخاص للإدارة الأمريكية الدبلوماسي، تيموثي ليندر كينغ.

    وأكد السعدي على أن "ضمان نجاح أي حل للأزمة اليمنية، يكمن في أن يكون هذا الحل يمنيا يراعي احترام سيادة اليمن وسلامة أراضيه، ويجب على الإدارة في واشنطن عدم تكرار أخطاء التحالف العربي في اليمن والذي ذهب إلى شرذمة النسيج السياسي والاجتماعي من خلال الحلول الترقيعية التي لا تحاكي حقيقة وواقع الصراع من خلال صناعة المليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، واستحضار الصراعات التاريخية الداخلية وتوظيفها لخدمة مشاريع وأطماع بعض الأطراف، وهو الأمر الذي زاد من تأجيج نيران الحرب وساهم بدرجة كبيرة في توسعها وإطالة أمدها، وخلق أسباب استمرارها وإفشال كل الجهود لإيقافها حتى اللحظة".

    وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

    صنعاء
    © AFP 2020 / Mohammed Huwais
    أمريكا تطالب السعودية  بجهود "أكثر جدية" لمنع سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن

    وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

    وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة. 

    انظر أيضا:

    إيران تكشف سببا مفاجئا وراء قرار بايدن بوقف دعم السعودية في حرب اليمن
    وزير خارجية اليمن: السلام هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية ومعالجة تداعياتها الكارثية
    الجيش اليمني يؤكد قرب سيطرته على مواقع قريبة من جبل النار الاستراتيجي في صعدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة خلال جلسة تصوير على شاطئ لوكنجا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا 31 يناير 2021
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك