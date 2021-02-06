العراق... إجراءات لمواجهة خطر غرق المدن جراء الأمطار

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة المواد المائية، علي راضي، قوله إن "الوزارة لديها خطة واضحة على مدار السنة لاستيعاب مياه الأمطار المتساقطة ومياه الثلوج الذائبة في حوضي دجلة والفرات، من خلال المنخفضات والبحيرات والسدود والخزانات ما يبعد أي خطر للفيضان".

وأشار إلى أن "القرى والمدن العراقية لم تتأثر بالأضرار التي لحقت بمناطق في دول مجاورة جراء السيول، سوى بعض البيوت المشيدة في حوض الجداول والمتجاوزة على أكتاف الأنهار والبحيرات ونتج عنها أضرار مادية بسيطة دون خسائر بالأرواح".

وأكد أن "الوزارة تعمل على خطة سنوية للعمل دون أن تكون رد فعل للأحداث الناتجة عن منخفضات السيول مع قيام المديرات في المحافظات، بإدامة مجاري الأنهار والجداول وإزالة التجاوزات التي تكون عائقا وتطهيرها وتعميقها وكذلك تقوية السداد الفيضانية خصوصا التي تكون في مجرى السيول، بشكل دوري وعلى مدار العام".

وأشار إلى أن "الوزارة قللت من مستوى إطلاق السدود نحو الانهار حتى تمتلئ للاستفادة منها في فصل الصيف"، مؤكدا أن، "الأمطار والسيول هذا العام ستغطي حاجة العراق الفعلية من المياه والخاصة للزراعة والشرب".

وأضاف: "الوزارة نشرت مئات الآليات المتخصصة في عموم العراق ضمن خطتها الإجرائية في المناطق المتوقع أن يأتي منها كما قررت إنشاء خلية أزمة وغرفة عمليات لاتخاذ كافة الإجراءات حال تجدد أي طارئ ومواجهة زيادة كميات المياه الواردة الى البلاد".