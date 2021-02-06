أول ظهور لفايز السراج بعد انتخاب السلطة الجديدة في ليبيا... فيديو وصور

ظهر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، في طرابلس، اليوم السبت، بعد يوم واحد من اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.

وأفادت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في ليبيا، عبر صفحتها على "تويتر" بأن السراج، شارك في عملية التصويت بأحد المقرات الانتخابية.

وقالت اللجنة في منشور لها: "السراج يشارك في العرس الانتخابي لعروس البحر طرابلس المركز، وتأتي مشاركته هذه بعد مباركته بالأمس لنتائج اختيار السلطة التنفيذية، لتدخل دولة ليبيا مرحلة جديدة يتم من خلالها التداول السلمي للسلطة".

السراج يشارك في العرس الانتخابي لعروس البحر طرابلس المركز ، وتأتي مشاركته هذه بعد مباركته بالامس لنتائج اختيار السلطة التنفيذية ، لتدخل دولة ليبيا مرحلة جديدة يتم من خلالها التداول السلمي للسلطة pic.twitter.com/672KUxghQB — اللجنة المركزية للانتخابات البلدية ccmce.ly (@CcmceLy) February 6, 2021

يذكر أن فايز السراج قد أعلن أنه سيسلم السلطة للمجلس الجديد بعد اختيار أعضاء الحوار الليبي في جنيف، أمس الجمعة، كل من محمد المنفي لرئاسة المجلس، وعبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة الانتقالية.

وبقي السراج في موقعة طيلة خمس سنوات، بعد اختياره في مدينة الصخيرات المغربية كرئيس للمجلس الرئاسي ورئيسا للحكومة، لكن خلال هذه الفترة دخلت ليبيا في جدال بين أقطاب السياسة، حتى وصلت إلى حرب طرابلس في 2019.

صور توضح مشاركة

السراج في العرس الانتخابي لعروس البحر طرابلس المركز #شارك_الان pic.twitter.com/lwkeCTQwOa — اللجنة المركزية للانتخابات البلدية ccmce.ly (@CcmceLy) February 6, 2021

وقال المستشار الإعلامي لفايز السراج، حسن الهوني، إن "السراج لن يكون معرقلا في عملية تسليم السلطة للحكومة الجديدة"، نافيا ما تناقلته وسائل إعلام حول وضعه شروطا لتسليم السلطة.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011.