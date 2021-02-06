وزير الري السوداني: ملء خزان سد النهضة تهديد مباشر لأمننا القومي... فيديو

حذر وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم السبت، من مخاطر ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على بلاده.

ونقلت "رويترز" عن عباس قوله إن: السودان يرى أن أي ملء لخزان السد من جانب واحد في يوليو/ تموز المقبل سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده.

وأعرب عن رغبة بلاده في توسيع مظلة التفاوض المتعلقة بالسد بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وأوضح أنها تقترح أن تشمل مع الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، ليتحول دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين الى وسطاء.

وكانت أديس أبابا بدأت في ملء الخزان خلف السد بعد هطول أمطار الصيف العام الماضي، على الرغم من مطالب مصر والسودان بضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن ملء الخزان وتشغيل السد.

وتنظر مصر إلى سد النهضة الإثيوبي على أنه تهديد بالغ لمواردها المائية، حيث تحصل على أكثر من 90 بالمئة منها من مياه نهر النيل.

وتقوم إثيوبيا ببناء سد الطاقة الكهرومائية على النيل ، بالقرب من حدودها مع السودان، وتقول إن السد مهم لتنمية اقتصادها.