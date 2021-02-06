حمدوك: سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إن سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني.

ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، عن حمدوك، أن حل مسألة سد النهضة يجب أن يتم وفق القانون الدولي، وبأن بلاده متفقة على المضي قدما لحل ملف السد الإثيوبي ضمن الحلول الأفريقية.

وجاءت كلمة حمدوك، عبر الفيديو كونفرانس، في أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، المنعقد بأديس أبابا.

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن حل سد النهضة يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من عشرين مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى.

وأكد حمدوك على ما ورد في تقرير المفوضية حول عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي، مثمنا الجهود المبذولة من كل أجهزة صنع السياسة بالاتحاد الافريقي من أجل تحقيق أجندة 2063، وحتى يصبح الاتحاد الافريقي أكثر قدرة وإستجابة لتحقيق دوره المنشود لصالح القارة الأفريقية وازدهارها.

وفي السياق نفسه، سبق أن صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إن بلاده تثق في الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة.

وحرص السيسي على التوجه بالشكر إلى الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي.

وأعرب عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.

يتبع..