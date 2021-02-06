اجتماع إسرائيلي طارئ لبحث قرار الجنائية الدولية غدا الأحد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" سيعقد اجتماعا طارئا، غدا الأحد، بشأن قرار الجنائية الدولية.

وذكرت القناة العبرية "كان"، مساء اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" ستعقد اجتماعا طارئا، غدا الأحد، لمناقشة القرار الذي اتخذ بصلاحية النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين.

הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי לדון מחר בהחלטת בית הדין הבין-לאומי. גורמים במשרדי החוץ והמשפטים מדגישים: עדיין לא נפתחה חקירה נגד ישראלים, אבל יש מי שסבור שבירושלים צריכים לשנות מדיניות, ולחזור ולדבר עם הגורמים הרלוונטיים בהאג בניסיון להניא מפתיחת החקירה@gilicohen10 #חדשותהשבת pic.twitter.com/xAOhbVW3vl — כאן חדשות (@kann_news) February 6, 2021

ونقلت القناة على لسان مصادر في وزارتي الخارجية والعدل، أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن ضد إسرائيليين، لكن هناك من يعتقد أن على البلاد تغيير سياستها، ومشددة على وجوب الحديثث مرة أخرى مع السلطات المختصة في المحكمة الدولية بلاهاي في محاولة لإثنائها عن فتح التحقيق.

وفي السياق نفسه، فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، النار على المحكمة الجنائية في لاهاي، متهما إياها بـ "معاداة السامية".

وأقرت المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس الجمعة، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

כשבית הדין הבינ"ל בהאג חוקר את ישראל על פשעי מלחמה שקריים לגמרי, זאת אנטישמיות מזוקקת. בית הדין הזה הוקם כדי למנוע זוועות כמו השואה הנאצית נגד העם היהודי, כעת הוא תוקף את המדינה היחידה של העם היהודי. pic.twitter.com/4kbzECkCHx — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 6, 2021

وأمس الجمعة، علق نتنياهو على القرار بالقول: "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".

واعتبر أن قرار المحكمة قد نال من "حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب"، مضيفا "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".