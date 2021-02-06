سعودي جازف بحياته لينقذ مسنا... فيديو

وكشف فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب إبراهيم سليم الحويطي، وهو ينقذ الرجل المسن، في وادي "أم الحمض" بمدينة ضباء التابعة لمنطقة تبوك، شمال غربي السعودية.

​ولقي هذا العمل استحسانا وثناء من قبل رواد مواقع التواصل، بعد أن تعطلت سيارة المسن وأصبح كامل هيكلها غارقا في الماء، نتيجة جريان الأودية والشعاب خلال هطول الأمطار، لكن الشاب سار وسط السيل وزج بروحه للغرق، حاملا الرجل على كتفيه لإبعاده عن الخطر.