السيسي: حالة الثورة التي حدثت في 2011 لم تنته حتى الآن

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مشكلة النمو السكاني في مصر بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مرورا بعهد السادات ثم مبارك.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن تصريحات السيسي جاءت خلال تصريحات لبرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" المصرية.

وقال السيسي إن أي مواطن أنجب 3 أو 4 أطفال يجب أن ينتبه "هيعيشهم وهيأكلهم منين؟".

الرئيس السيسي: وأنا بمر في مساكن الكيلو 4 ونص بين العماير مسافة صغيرة جدًا#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/dYkK7WdS9c pic.twitter.com/P6briKIFdJ — الحكاية (@Elhekayashow) February 6, 2021

وأوضح الرئيس المصري أن "حالة الثورة التي حدثت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 لم تنته حتى الآن"، مضيفا: "الشعب يريد كل شيء، والدولة تعمل فوق طاقة الناس وطاقتها الشخصية".

وتابع: "الأموال التي تقيم المشروعات تأتي من داخل الدولة"، مضيفا: "نحن قادرون بفضل الله أن نفعل الكثير، وأريد أن يتفهم الناس أسباب ما نحن فيه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي: مداخلتي الهدف منها بعد موضوع عقار إسكندرية وفيصل توضيح حجم المشكلة الموجودة في بلدنا#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/ty5Szt1OuX pic.twitter.com/T3LiVW66ZI — الحكاية (@Elhekayashow) February 6, 2021

وقال الرئيس المصري: "عدد السكان الزيادة، جعل الدولة غير قادرة على توفير الصحة والتعليم بالصورة المطلوبة"، مضيفا: "الدولة ستبني 500 ألف وحدة سكنية في المحافظات المختلفة".