السيسي يكشف عن طريقته لحل أزمة سد النهضة

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، عن طريقته لحل أزمة سد النهضة.

وأكد السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت، نشرتها صحيفة "المصري اليوم"، أن إرادة الدولة الخارجية ليست نابعة من شخصيته، إنما من قوة الشعب المصري.

وأضاف الرئيس المصري، قائلا:

إن قوة مصر نابعة من الشعب ومؤسسات الدولة، وطالما المصريين ثابتين علينا الاطمئنان على البلد.

وأوضح السيسي، أن بلاده "في مرحلة التفاوض بشأن سد النهضة، وهناك حديث طويل في هذه القضية، ونحن قمنا بإجراءات داخلية أخرى بخصوص المياه مثل المعالجات وغيرها".

وتابع: "مصر في مرحلة تفاوض بشأن سد النهضة والتفاوض بيطول وعملت إجراءات في مصر لتنوع مصادر المياه، وهنوصل لنتيجة في سد النهضة بطولة البال والصبر وليس علينا القلق أبدا".

وفي السياق نفسه، سبق أن صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق مساء اليوم السبت، أن بلاده تثق في الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة، وذلك على هامش مشاركته، الافتراضية، في قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ 34، في مقر المنظمة في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.

وحرص السيسي على التوجه بالشكر إلى الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي.

وأعرب عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.