العسكريون الروس يوزعون مساعدات إنسانية في حلب

أعلن ممثل مركز المصالحة للأطراف المتحاربة في حلب سيرغي شكرين، اليوم الأحد، أن العسكريين الروس وزعوا مساعدات إنسانية ة لـ 65 مدرسا في محافظة حلب السورية.

موسكو- سبوتنيك. وقال الممثل لل صحفيين: "اليوم قام مركز المصالحة للأطراف المتحاربة بعمل إنساني، وقدم مساعدة للمعلمين في حلب. كان هؤلاء المعلمون في أماكن عملهم في أثناء الأعمال العدائية وأثناء وباء فيروس كورونا المستجد، لذلك تقرر مساعدتهم. أنا سعيد (بتقديم) بهذا العمل الإنساني",

وأشار إلى انه تم توزيع مجموعة غذائية وملابس رياضية شتوية.

وبدوره قال المعلم مصطفى عبد الغني: "هذا دعم كبير لنا. لم نترك أطفالنا في أثناء القتال ونعلمهم الآن. نحن سعداء للغاية بهذا الاهتمام".

هذا وأعلن رئيس المقر الروسي لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، ميخائيل ميزينتسيف، في وقت سابق، أنه تم تسليم أكثر من 4.5 ألف طن من المواد الغذائية والأدوية من المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى سوريا، خلال خمس سنوات.