دولة خليجية تكتسى باللون الأحمر استعدادا لمناسبة تاريخية... فيديو

اكتست العديد من المعالم في دولة خليجية باللون الأحمر، وذلك استعدادا لمناسبة تاريخية تشهدها خلال أيام.

وتحولت عشرات المعالم في الإمارات العربية المتحدة إلى اللون الأحمر احتفالا بقرب وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير/ شباط الجاري.

ونجح "المسبار العربي الأول" في المرحلة الأكثر أهمية في رحلته التاريخية إلى مدار "الكوكب الأحمر"، وهي دخول مدار المريخ.

ومن أبرز المعالم المزينة باللون الأحمر في إمارة دبي الخليجية، برج خليفة وبرج العرب ومتحف المستقبل وبرواز دبي وقصر الوطن وقصر الإمارات ومتحف عجمان وجزيرة ياس.

أشهر معالم #الإمارات تكتسي بألوان الكوكب الأحمر بالتزامن مع وصول "مسبار الأمل" إلى المرّيخ..@HopeMarsMission pic.twitter.com/0wGq5yb1m7 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 6, 2021

​ومن المتوقع أن يصل المسبار العربي الأول إلى وجهته كوكب المريخ في التاسع من فبراير الجاري، في مناسبة وصفتها الإمارات بـ"أول مهمة عربية إسلامية للكوكب الأحمر".

ويعمل 200 مهندس وباحث إماراتي في مشروع مسبار الأمل الذي شق طريقه إلى الفضاء في 20 يوليو/ تموز الماضي من قاعدة تانيجاشيما الفضائية في اليابان.

وبعد وصوله إلى المدار العلمي لكوكب المريخ، سيبلغ عدد مرات اتصال المسبار مع محطة المراقبة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، مرتين في الأسبوع، وستتراوح مدة الاتصال في المرة الواحدة بين 6 إلى 8 ساعات، وفق صحيفة "البيان".

وسينقل مسبار الأمل خلال فترة مهمته، مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ وديناميكياته، حيث سيصل حجم البيانات بنهاية المهمة، إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات العلمية في صورتها الأولية، بحسب المصدر ذاته.