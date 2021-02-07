تصريحات صادمة لممثل سوري بشأن اللبنانيين: يسرقون الشعب السوري ولولانا لما نجح نجومهم

وفي مقطع فيديو منشور على صفحة منصة "بوديوم" على "انستغرام" قال أيمن رضا إن الممثل اللبناني بات مشهورا بفضل الدراما السورية.

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وأضاف رضا قائلا "لما ننزل على بيروت عم يسرقونا، عم يتعاملوا معنا بطريقة مو منيحة، بشكل سيء، حتى بالأسعار وينظرون إلينا نظرة فوقية، مع إنو بالنسبة إلنا كل مصرياتهم التي في البنوك هي من سوريا".

وتابع رضا في مقابلته "ثلاثة أرباع اللبنانيين سوريين، ولما ينزلوا لبنانيين لعنا عالشام بقشوا كل شي من الأسواق".