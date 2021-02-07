اجتماع طارئ... وزير الخارجية العراقي يصل إلى القاهرة

وصل وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، صباح اليوم الأحد 7 فبراير/شباط، العاصمة المصرية القاهرة، لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن الوزير وصل القاهرة لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

ونوه الصحاف إلى أن الاجتماع دعت له المملكة الأردنيّة الهاشميّة وجمهورية مصر العربية، والخاص بمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية.

وقال: إنه من المؤمل أن يخرج الاجتماع الذي سيعقـد يوم غد 8 فبراير، بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الصحاف، أن وزير الخارجية سيلتقي على هامش الاجتماع كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية، وسيبحث أيضاً آخر المستجدّات ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية، ومع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركين في الاجتماع.

بيان صحفيّ



وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 صباح اليوم، العاصمة المصريّة القاهرة لحضور الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة @arableague_gs الذي دعت له المملكة الأردنيّة الهاشميّة وجمهوريّة مصر العربيّة، والخاص بمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، pic.twitter.com/e6vb20TC64 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) February 7, 2021

واختتم المتحدث باسم الخارجية العراقية، كاشفا ً عن اجتماع وزاري سيعقده الوزير فؤاد حسين مع نظيريه المصري والأردني في إطار العمل الثلاثي المشترك للتباحث حول ما وصل إليه العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، وكذلك من أجل تهيئة جدول الأعمال لاجتماع القمة الثلاثية لزعماء هذه الدول، المزمع انعقاده خلال الفترة القادمة.

واستعرض قادة الدول العراق ومصر والأردن خلال القمة التي عقدت يوم 25 أغسطس/آب العام الماضي 2020، تطورات مسار الآلية الثلاثية في قطاعاتها المختلفة، ونتائج الاجتماعات الوزارية والفنية القطاعية المُستندة إلى مخرجات قمة القادة الثانية التي عُقدت في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر/أيلول 2019.

وأكد قادة القمة الثلاثية في بيان تلقته مراسلتنا من وزارة الخارجية العراقية، على أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.