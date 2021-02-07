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    اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المصرية

    محافظ جنوب سيناء يتحدث عن "قفزة كبيرة على كل المستويات"

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    قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء المصرية، إن تعليم الفتيات في بعض المناطق بجنوب سيناء (الوديان)، كان يقتصر على المرحلة الابتدائية.

    محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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    وأضاف فودة، خلال كلمته بملتقى التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل، الذى يتم تنظيمه في شرم الشيخ تحت رعاية محافظ جنوب سيناء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أنه "استحدث بعض الفصول الثانوية في المدارس الابتدائية للفتيات، خاصة أنهن لا يذهبن للمدينة لاتمام المرحلة الإعدادية".

    وأضاف: "الآن أصبح بإمكانهن دخول المراحل الثانوية والالتحاق بالجامعات التي تم إنشاؤها في جنوب سيناء".

    وتابع فودة: "المحافظة تركز بشكل كبير على العنصر البشري في جنوب سيناء، حيث أن عمليات التطوير لم تقتصر على المنشآت والطرق فقط، بل شملت أهالي المحافظة، حيث يذهب إليهم بنفسه بعد افتتاح الملاعب والمدارس وكافة الأنشطة التي تلبي احتياجاتهم".

    وشملت عمليات التطوير ميناء الطور على ثلاث مراحل، خاصة أنه يساعد بشكل كبير على خلق حركة سياحية كبيرة من خلال الانتقال إلى سانت كاترين ومناطق أخرى.

    واستطرد أن "ميناء نويبع ذو أهمية كبيرة، وأنه يتم العمل حاليا على استخدامه بشكل أكبر في عمليات نقل البضائع والمساعدة في نقل مواد إعادة التعمير إلى سوريا والعراق".

    وفيما يتعلق بمدينة دهب أوضح محافظ جنوب سيناء أن مدينة اليخوت تربط دهب بمدينة تبوك السعودية في إطار تنشيط السياحة بدرجة كبيرة.

    اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المصرية
    © Sputnik . M.HEMEDA
    اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المصرية

    وعرض فودة عمليات تطوير الطرق والبنية التحتية التي تكلفت المليارات، حيث جري العمل على تطوير الطرق الداخلية، إضافة للطريق الدولي.

    وأكد فودة على تكوين العديد من الفرق في مجالات الفنون المختلفة، التي تحمل اسم المحافظة، وتمثل مصر في مختلف دول العالم.

    وقال خالد فودة:" يوجد 4 كبارى فى المحافظة، وأن الحلم أصبح حقيقة بوجود كبارى وجامعة فى شرم الشيخ وأنه لن يترك أي مكان دون مدارس وجامعات تستوعب أبناء المحافظة، مضيفا أن القرية الشبابية نتاج الفترة من 2014 حتى 2020".

    كما أكد أن المحافظة تتحمل نصف تكاليف دراسة الطلاب في المدارس اليابانية.

    وأشار فودة إلى أن "عدد وحدات الإسكان المنفذة في المحافظة خلال 4 سنوات تبلغ 9126 وأن هناك 1246 بيت بدوى بإجمالى 406 ملايين جنيه".

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