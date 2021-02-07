تسجيل
10:48 GMT07 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش السوداني

    السودان... بيان هام لمعتصمي الجنينة بعد 14 يوما من بدايته

    © REUTERS / Hussein Malla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104406/28/1044062804_0:0:2956:1662_1200x675_80_0_0_40d1fd36d5cbf05bf811fdc5057f8e6b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102071048035272-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-14-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85/

    أصدرت اللجنة العليا لاعتصام مدينة الجنينة السودانية، اليوم الأحد 7 فبراير/شباط، بيانا وصف بـ"الهام"، بشأن الاعتصام الذي استمر قرابة 14 يوما تقريبا.

    وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن اللجنة العليا قررت في بيانها رفع الاعتصام، الذي دام 14 يوما.

    وجاء قرار فض الاعتصام، بعد موافقة وفد الحكومة برئاسة محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني، على كافة مطالب المعتصمين دون حذف أو إضافة أو قيد أو شرط.

    قوات الدعم السريع في السودان
    © AP Photo / Hussein Malla
    مجلس السيادة السوداني يعلن الاستجابة لمطالب معتصمى الجنينة

    وتم الاتفاق، مع وفد الحكومة السودانية، على تكوين لجنة مشتركة، للنظر في مطالب المعتصمين.

    وجاء في بيان لجنة المعتصمين: "تحية فخر واعزاز وتقدير للمعتصمات والمعتصمين، الذين قدموا أروع نموذج ثوري للمطالبة بالحقوق في مناطق النزاع" .

    وتابع البيان "وتحية إجلال واكبار للحكومة الانتقالية، التي تسمع لصوت الجماهير وتستجيب لطلباتهم"

    وأوضحت اللجنة أن مطالبها الأساسية مقسمة على 4 محاور، الأول، أمني سياسي، والثاني إنساني، والثالث اجتماعي، والرابع قانوني.

    وكان المجلس السيادي السوداني قد أعلن أمس السبت، استجابة الوفد الاتحادي لمطالب معتصمي الجنينة غرب دارفور، ورفع الاعتصام وفتح الطرق والمعابر المؤدية إلى داخل المدينة.

    وبين سليمان، أنه سيتم فتح خمسة نقاط أمنية للمساهمة في تأمين المدينة، فضلا عن زيادة عدد الارتكازات الأمنية لتأمين الأسواق.

    وقال سليمان: إنه "تم أيضا الاتفاق على فتح كل الطرق الداخلية بمدينة الجنينة، مؤكدا على ضرورة التزام المعتصمين بفتح الطرق حتى تعود حركة السلع الأساسية للمواطنين بشكل انسيابي غرب دارفور.

    ومن جانبه، قال الفريق عبد الرحيم دقلو، عضو الوفد الاتحادي وقائد ثاني قوات الدعم السريع في دارفور، إن "اعتصام الجنينة اعتصام سلمي وقانوني واستطاع توصيل رسالته وتحقيق مطالبه المشروعة".

    وبين دقلو، أنه تم الاتفاق على تنفيذ كل مطالب المعتصمين من خلال وضع مصفوفة زمنية بمواقيت محددة لتنفيذ كل المطالب.

    من جانبه، أكد الناطق الرسمي للجنة اعتصام الجنينة، محمد زين إدريس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الوفد الاتحادي تم بموجبه رفع الاعتصام وفتح الطرق والمعابر المؤدية إلى داخل مدينة الجنينة".

    كما بين زين إدريس، أنه "تم التوافق على مصفوفة زمنية لتنفيذ مطالب المعتصمين، وأضاف أن اللجنة شرعت فورا في إزالة المتاريس وفتح الطرق بعد أن تلقت ضمانات والتزام من الوفد الاتحادي بتنفيذ المطالب التي من أجلها اعتصم المواطنون لأكثر من ثلاثة عشر يوما".

    يذكر أن، السلطات السودانية فرضت سابقا حظر تجوال، في الولاية، إلى أجل غير مسمى على خلفية أعمال العنف، كما قرر والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، تفويض القوات النظامية باستعمال القوة، لحسم ظاهرة الخروج عن القانون، على خلفية أحداث عنف اندلعت في مدينة الجنينة، حيث نشبت تفلتات أمنية ذات طابع قبلي يومي السبت والأحد الماضيين، بين العرب الرحل والنازحين في الجنينة إثر مشاجرة بيين أشخاص، أسفرت عن 160 قتيلا ونحو 200 جريح، إلى جانب تشريد 45.000 ـ 50.000 شخص.

    انظر أيضا:

    تشاد تصدر بيانا عاجلا بعد مزاعم مشاركة مسلحين لها في "مذبحة الجنينة" بالسودان
    السودان... هل تصبح "الجنينة" آخر جرائم الصراع القبلي في دارفور؟ 
    بعد أحداث دامية... وفد من السيادي والثورية يصل إلى الجنينة
    مجلس السيادة السوداني يعلن الاستجابة لمطالب معتصمى الجنينة
    الكلمات الدلالية:
    فض الاعتصام, اعتصام, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, الجنينة, أخبارالسودان, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة خلال جلسة تصوير على شاطئ لوكنجا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا 31 يناير 2021
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك