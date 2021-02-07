أمين مجلس التعاون الخليجي: مصر ركيزة الأمن العربي

قال نايف فلاح الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي إن مصر هي ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، مؤكدا حرص المجلس على استمرار التنسيق معها في قضايا الأمن العربي.

وبحسب موقع "العين" الإماراتي جاءت تصريحات الحجرف خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة.

لقاء الحجرف وشكري الذي بحث العلاقات الثنائية وآليات دفع العمل العربي المشترك، يأتي ضمن زيارة رسمية بداية من اليوم للمسئول الخليجي لمصر، يبحث خلالها ملف التعاون مع مصر وتطورات المنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، فإن الحجرف سيلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكذلك أمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

زيارة الحجرف للقاهرة تأتي ضمن جولة بالمنطقة تشمل كلاً من الأردن والعراق، وكتنفيذ لمخرجات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" لقادة دول مجلس التعاون، والتي احتضنتها محافظة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

يشار إلى أن العلاقات المصرية الخليجية شهدت تطورا في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الماضي، حينما تم الإعلان عن استئناف العلاقات بين مصر وقطر بعد تبادل مذكرتين رسميتين بذلك.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد وقعوا خلال قمة "العلا" التي عقدت مؤخرا في السعودية، على عودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية.