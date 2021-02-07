الجزائر: نتسلم 16 مليون جرعة لقاح من "كوفاكس" تكفي لـ20% من السكان

كشفت الجزائر اليوم أنها ستتسلم من 12 إلى 16 مليون جرعة لقاح من برنامج "كوفاكس" تكفي لـ 20% من السكان.

وقالت مسئولة في وزارة الصحة في تصريحات نشرتها جريدة "النهار" الجزائرية، "من المنتظر عبر آليات كوفاكس استلام أولى اللقاحات شهر فبراير/ شباط بما يعادل 20% من نسبة السكان".

وبحسب المسئولة فإن نسبة 20% تعادل مابين 12 و16 مليون جرعة من اللقاحات ستستلمها الجزائر وتكون قابلة للتوزيع طيلة السنة.

يشار إلى أن برنامج "كوفاكس" هو مبادرة صادرة عن الأمم المتحدة تسعى إلى توفير جرعات من اللقاح لما لا يقل عن 20% من سكان البلدان البالغة 145 دولة بحلول نهاية عام 2021، وسيتم توزيع ما يقارب 337.2 مليون جرعة بصورة إجمالية، ستمكن من تلقيح 3.3% من سكان تلك الدول، مع التركيز على الأكثر عرضة للمرض وأعضاء الفرق الطبية.

وعن حصة الجزائر من "سي تي افريك" التابعة للاتحاد الإفريقي، قالت المسؤولة الجزائرية إن بلادها ستتسلم 3 مليون جرعة.

وأكدت خلال عرضها لاستراتيجية التلقيح بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تخصيص حصة الجزائر بـ3 مليون جرعة، والتي تعني تطعيم 15% من سكان الجزائر.

وقالت إن بلادها ستزود المنظمة بالوثائق الضرورية التي تثبت جاهزية الجزائر لتلقي اللقاح والتي سترسل غدا.

يشار إلى أن إلياس رحال، مدير عام المصالح الصحية بوزارة الصحة الجزائرية، كان قد أكد أن بلاده وفرت مبلغا ماليا كبير لاقتناء اللقاح، يصل إلى 20 مليار دينار وهو ما يوازي قرابة 152 مليون دولار، مشيرا إلى إمكانية أن يزيد المبلغ مستقبلا.

وأكد رحال أن اللجنة العليا لمكافحة كورونا قامت بدراسة مختلف اللقاحات، واختارت ما يتناسب منها مع الوضعية الجزائرية، وهو اللقاح الروسي والصيني وأسترازنيكا، موضحا أن الجزائر جاهزة لعملية التلقيح، وأنه لم يتم تحديد تاريخ نهائي لوصول اللقاح المضاد لكورونا إلى البلاد، حيث سبق وأن حددت تاريخ وصول اللقاحات نهاية الشهر الجاري.