مقتل مسؤول بالمخابرات في انفجار استهدف سيارته بوسط الصومال

قتل مسؤول بالمخابرات الصومالية في انفجار استهدف سيارته بوسط البلاد، في وقت تستمر فيه الهجمات الإرهابية ضد قوى الأمن تزامنا مع محاولات الحكومة الاتفاق مع قادة الأقاليم على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.