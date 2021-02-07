برلماني ليبي يوضح ما تحتاجه السلطة الجديدة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية

استبعد النائب في البرلمان الليبي الدكتور محمد العباني، أن تستطيع السلطة التنفيذية الجديدة التي تم انتخابها مؤخرا، تنفيذ استحقاقات المرحلة الجديدة بسهولة نظرا لتعدد جهات الصراع من جهة وانتشار السلاح في يد المليشيات التي تدين بولائها لجهات خارجية من جهة أخرى.

وقال العباني في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إنه "بإمكان الدول الفاعلة في المشهد الليبي أن تساعد السلطة الجديدة على تلك المهمة"، لافتا إلى أن تركيا بحاجة إلى الشرق الليبي في المرحلة القادمة.

وأضاف أن "المشكلة ليست في منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة بقدر ما تكمن في قدرة البرلمان نفسه في عقد جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ، قد أعلنت يوم الجمعة نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.

وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، فيما سيقود عبدالحميد دبيبة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي.

وبدورها، هنأت القيادة العامة في الجيش الوطني الليبي، الشعب على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة ووصفتهم بـ "الشخصيات الوطنية".

و أضافت أن "الليبيين يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون".

كما توالت الترحيبات العربية والإقليمية والدولية بهذه الخطوة، مؤكدة أنها بداية الطريق الصحيح نحو الاستقرار في ليبيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.