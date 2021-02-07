حكومة صنعاء: زيارة غريفيث لإيران خطوة مهمة على مسار الحل السياسي

قال مستشار وزارة الإعلام بحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية توفيق الحميري، إن زيارة المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث لإيران تعد اقترابا لتحقيق خطوات جادة على مسار الحل السياسي للصراع في اليمن.

وأضاف الحميري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هناك اطمئنان للجانب الإيراني، خاصة لأن هناك علاقات دبلوماسية جادة وفاعلة بين الجانب الإيراني والجانب اليمني".

وأوضح أن قرار إلغاء التصنيف الأمريكي لأنصار الله من قائمة الإرهابيين لا يعني شئ بالنسبة لأنصار الله، مؤكدا أن جماعته تتعامل مع هذا القرار "كأن شيئاً لم يكن".

وحول الدعوات الإيرانية للحوار مع السعودية وكيفية استفادة أنصار الله منها لإنهاء الحرب في اليمن، أشار الحميري إلى أن "كل الدعوات والمبادرات المطروحة والتي تسهم في إيقاف العدوان وفك الحصار المفروض على اليمن، يرحب بها أنصار الله من أي جهة كانت".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث، قد وصل اليوم الأحد، إلى طهران لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان، إن "غريفيث سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر يومين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعدداً من المسؤولين الإيرانيين"، مضيفا أن "الزيارة تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص للتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض يلبي تطلعات الشعب اليمني".

وأكد البيان، أن "دعم اتفاق بين طرفي النزاع حول وقف لإطلاق النار في كل أنحاء اليمن وتطبيق تدابير إنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية يشكل أولى أولويات المبعوث الخاص خلال زيارة إيران".