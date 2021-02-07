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    بينهم مصريون... الإمارات تختار 10 فائزين للانضمام لبرنامج "نوابغ العرب"

    © Photo / Twitter / NASA / Chris Cassidy
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    اختارت وكالة الإمارات للفضاء 3 مصريين و3 سعوديين وجزائري، وأردني وسوري، وواحد من جزر القمر، للانضمام للدورة الأولى من برنامج "نوابغ الفضاء العرب".

    وبحسب موقع "العين" الإماراتي فإن "نوابغ الفضاء العرب" الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء، هو برنامج تدريبي مكثف، يعد الأول من نوعه عربيا، وقد أطلقه محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في يوليو/ تموز الماضي، بالتزامن مع الإطلاق الناجح لمسبار الأمل في أول مهمة فضاء عربية لاستكشاف المريخ.

    إطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020
    © AFP 2020 / Giuseppe Cacace
    أبو ظبي تضيء باللون الأحمر استعداد لوصول مسبار الأمل إلى المريخ... فيديو

    وقد تعددت جنسيات الفائزين العشرة، حيث جاء ثلاثة منهم من مصر وهم محمد السيد سبيع 17 عاماً، وصلاح الدين جلال 17 عاماً، ونوران السيد 16 عاماً، وثلاثة منهم من السعودية، وهم نوران اليوسف 16 عاماً، وفاطمة العبدالله 16عاماً وأسماء المسماري من المملكة العربية السعودية.

    فيما توزع الأربعة الباقون بين الجزائر والتي جاء منها محمد زكريا 15 عاماً، والأردن والتي جاء منها محمد الجروب 16 عاماً، وسوريا والتي جاء منها محمد عبد الجواد، وجزر القمر والتي جاء منها ماريا محمد.

    وجاء اختيار الفائزين من بين 37 ألف طلب، تم تقديمهم إلى البرنامج من الراغبين في الانضمام إلى دورته الأولى، عن طريق تقييم من اللجان التي تألفت من علماء وباحثين وأكاديميين مختصين في مجالاتهم، لاختيار الأكثر كفاءة للانضمام إلى المسارات الثلاثة للبرنامج.

    وقد خضعت طلبات التسجيل إلى عمليات فرز وتقييم من لجان تختص كل منها بواحد من المسارات الثلاثة وفقاً للقواعد والشروط المعتمدة، وذلك لاختيار 15 فائزاً للانضمام إلى برنامج نوابغ الفضاء العرب بواقع 3 لمسار الدراسات العليا، و7 لمسار المواهب، 5 لمسار الخبراء.

    يشار إلى أن البرنامج يتضمن 3 مسارات، ما بين مسار المواهب، ومسار الدراسات العليا، ومسار الخبراء.

    ويهدف البرنامج يهدف إلى احتضان ورعاية نخبة علمية متميزة من النوابغ العرب وأصحاب المواهب والكفاءات العلمية من شباب وشابات الوطن العربي، لإعدادهم وتدريبهم في مجال علوم الفضاء وتقنياته للمساهمة بخبراتهم وابتكاراتهم في رفد القطاع الفضائي في المنطقة والاستفادة من الآفاق المهنية والعلمية غير المحدودة لهذا القطاع في المستقبل، وتعزيز توجه مجتمعاتهم وأوطانهم لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

    جدير بالذكر أن مصر تصدرت قائمة المتقدمين للتسجيل بـ19391 طلباً، تليها العراق 6447 طلباً، ثم الجزائر4836 طلباً، والمغرب 3107 طلبات، ودولة الإمارات 692 طلباً، والأردن 681 طلباً، وفلسطين 422 طلباً، وسوريا (406 طلبات)، وتونس370 طلباً، والسعودية361 طلباً.

    انظر أيضا:

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