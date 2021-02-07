عثرت الأجهزة الأمنية السورية على كميات من الأسلحة شمال الحدود المشتركة مع المملكة الأردنية جنوب البلاد، بينها رشاشات وقاذفات صواريخ وقناصات.

وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، أن القوى الأمنية في المحافظة، وخلال عمليات المتابعة والتمشيط لمواقع المجموعات المسلحة في ريف درعا الشرقي، تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة في المزارع الممتدة على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء.

© Sputnik . Firas El Ahmad الأمن السوري يضبط قناصات وقاذفات صواريخ جنوب البلاد

وأكد أحد عناصر الأجهزة الأمنية السوري لوكالة"سبوتنيك": بأن الأسلحة المضبوطة تتضمن رشاشات ثقيلة ومتوسطة وقواذف (آر بي جي) وبنادق آلية من نوع كلاشنكوف، وقناصات إضافة لذخائر لتلك الأسلحة.

وتتابع الجهات الأمنية المختصة وبشكل يومي أعمال البحث والتمشيط في مختلف المناطق بالمحافظة لإزالة مخلفات المجموعات المسلحة من ألغام وعبوات ناسفة وذلك حفاظا على حياة الأهالي وسكان تلك المناطق.