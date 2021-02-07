نجيب ساويرس: حزب الله تحول من حزب مقاومة إلى حزب اغتيالات

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري إن حزب الله اللبناني تحول من حزب للمقاومة إلى حزب للاحتلال والاغتيالات على حد قوله.

وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ساويرس: " تحول حزب الله من حزب المقاومة الي حزب الاحتلال والاغتيالات".

تحول حزب الله من حزب المقاومة الي حزب الاحتلال و الاغتيالات ...إحتلال لبنان و حياته السياسية و اغتيال قاداته و مفكريه من رفيق الحريري الي سمير القصير و انتهاءا بلقمان سليم ....لن يقوم لبنان الا بنزع سلاح حزب الله و تسليمه للجيش اللبناني الوطني الذي ولائه للبنان و ليس لايران ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 6, 2021

وأوضح رجل الأعمال المصري ما يقصده بقوله "احتلال لبنان وحياته السياسية، واغتيال قاداته ومفكريه، من رفيق الحريري الي سمير القصير، وانتهاء بلقمان سليم".

وأكد ساويرس أنه "لن يقوم لبنان إلا بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني الوطني الذي ولاؤه للبنان وليس لإيران".

وقد أثارت تغريدة رجل الأعمال المصري تفاعلا حيث رد عليها أحد المغردين قائلا: هذا الشيء لا أنت ولا غيرك يحق له التنظير به، حزب الله هو حزب لبناني منتخب، قاعدته الشعبية ومؤيدوه تفوق 50٪ من الشعب اللبناني".

هذا الشيء لا انت ولا غيرك يحق له التنظير به،حزب الله هو حزب لبناني منتخب.قاعدته الشعبية ومؤيديه تفوق ٥٠٪ من الشعب اللبناني،كل هذه الحرب الاعلاميه وحملات الكذب والنفاق لشيطنته لن تنفع،و نعدكم ان اصوات اللبنانيين في الانتخابات المقبلة ستكون خير دليل — Biba Aoun🇱🇧 (@AounBiba) February 6, 2021

وأوضح المغرد أن "كل هذه الحرب الإعلامية وحملات الكذب والنفاق لشيطنته لن تنفع، ونعدكم أن أصوات اللبنانيين في الانتخابات المقبلة ستكون خير دليل".

فعاود رجل الأعمال المصري مشاركة التغريدة طارحا سؤالا على صاحبها يقول فيه: "وجيشه برضه منتخب؟".

يشار إلى أن السلطات اللبنانية كانت قد عثرت صباح الخميس الماضي على جثة الناشط اللبناني لقمان سليم داخل سيارته، مما أثار ردود فعل كثيرة داخل لبنان وخارجه، خوفا من عودة مسلسل الاغتيالات بحق السياسيين والنشطاء.